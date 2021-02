De drie agenten die in verdenking zijn gesteld voor verkrachting en voyeurisme hebben de feiten ontkend. Dat heeft Catherine Collignon, de eerste substituut van de procureur des Konings van Luik, vrijdagavond gemeld.

De bal in de zedenzaak ging dinsdag aan het rollen toen vijf leden van de verkeersbrigade van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene werden opgepakt door de algemene inspectie en de dienst interne zaken, op vraag van het parket van Luik. Bij dat parket loopt al enige tijd een gerechtelijk onderzoek over feiten van verkrachting, waarbij er sprake zou zijn van meerdere slachtoffers. Twee Brusselse agenten werden na verhoor vrijgelaten, maar drie van hen blijven aangehouden.

De korpschef van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene startte donderdag procedures op voor de definitieve verwijdering van de drie agenten. Ze werden in verdenking gesteld voor verkrachting en voyeurisme, en één van hen werd ook in verdenking gesteld voor aanranding van de eerbaarheid.

Catherine Collignon zei vrijdagavond dat de aanklachten tegen de drie agenten plaatsvonden in de privésfeer. De slachtoffers waren bekenden van de verdachten, zelfs bekenden van bekenden. De verdachten ontkennen de feiten.

