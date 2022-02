Een vierde staatshervorming waarbij uitgegaan wordt van 4 volwaardige gewesten - Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Ost-Belgien - kan niet zonder een aanpassing van de Bijzondere Financieringswet. Dat leert Brussels minister van Financiën Sven Gatz uit de studie die hij gevraagd had aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), Université de Namur (CERPE) en Université de Liège (Tax Institute).

De studie onderzocht de hypothese van een zevende staatshervorming na 2024 in de richting van een staatshervorming met 4 Gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Ost-Belgien) en geen of minder impact van de Gemeenschappen. De gemeenschapsbevoegdheden van Vlaanderen en de Franse Gemeenschap zouden in deze hypothese overgedragen worden aan het Brussels Gewest.

De studie maakt duidelijk dat het overdragen van deze gemeenschapsbevoegdheden een aanpassing van de Bijzondere Financieringswet noodzakelijk maakt. Indien de middelen en de bevoegdheden overgedragen worden a rato van de bestaande financiële pakketten en stromen (25% van de in Brussel geïnde personenbelasting, goed voor ongeveer 1 miljard) is dit onvoldoende voor Brussel om de bevoegdheden onderwijs en cultuur met alle verplichtingen te kunnen uitoefenen. Bij ongewijzigd beleid en zonder aanpassing van de Bijzondere Financieringswet zou het tekort van de Brusselse entiteiten (Gewest, GGC, VGC en Cocof) volgens de studie in 2035 1,352 miljard euro bedragen bij een schuld van 29,854 miljard of 330,90% van de geraamde inkomsten van de entiteiten.

Tekort voor Brussels Gewest

Een overheveling van de bevoegdheden van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap naar de Gewesten zou voor het Brussels Gewest leiden tot een tekort in 2035 van 3,555 miljard euro voor 12,759 miljard euro aan geraamde inkomsten. De schuld van de deelstaat (met inbegrip van de geraamde overdracht van gemeenschapsschulden) zou daarmee oplopen tot 49,216 miljard of 385,7% van haar inkomsten.

Een verhoogd aandeel in de personenbelasting zou voor Brussel dus een zaak van juste retour zijn. Sven Gatz

In het scenario waarbij de Cocof en de VGC behouden blijven en de gemeenschapsbevoegdheden naar deze entiteiten worden overgeheveld, is de weerslag bijzonder groot voor de VGC. Deze zou in 2035 kampen met een tekort van 797 miljoen euro voor 956 miljoen euro aan geraamde inkomsten, en een schuld van 769,3% van de inkomsten. Het tekort van de Cocof, dat over deze periode licht afneemt, zou 938 miljoen euro bedragen voor 3,773 miljard euro aan geraamde inkomsten, en een schuld van 295,7% van de inkomsten.

Een groter aandeel van de in Brussel geïnde personenbelasting dan 25% zou voor Sven Gatz dus ook (op basis van werkplaats in plaats van woonplaats) daadwerkelijk in het hoofdstedelijk gewest moeten blijven. In dat geval kan het nationaal solidariteitsmechanisme uit de huidige Bijzondere Financieringswet ten voordele van Brussel verminderd worden door het verhoogd aandeel van de personenbelasting voor het Brussels Gewest. Gatz wijst erop dat Brussel volgens de Nationale Bank, samen met Vlaams- en Waals-Brabant (en in mindere mate Oost-Vlaanderen en Antwerpen), de enige netto-betaler aan de Belgische federatie is.

'Een verhoogd aandeel in de personenbelasting zou voor Brussel dus een zaak van juste retour zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is immers goed voor bijna 20% welvaartscreatie (BBP) van het land', aldus nog de Brusselse Open VLD-minister. De onderzoekers wijzen er nog op dat de hervorming naar een model met vier Gewesten een aanpassing van een groot aantal grondwetsartikelen vereist, die niet voor herziening vatbaar verklaard werden in de verklaringen van herziening in 2019. Daarnaast moeten ook meerdere bijzondere wetten gewijzigd worden.

De studie onderzocht de hypothese van een zevende staatshervorming na 2024 in de richting van een staatshervorming met 4 Gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel, Ost-Belgien) en geen of minder impact van de Gemeenschappen. De gemeenschapsbevoegdheden van Vlaanderen en de Franse Gemeenschap zouden in deze hypothese overgedragen worden aan het Brussels Gewest. De studie maakt duidelijk dat het overdragen van deze gemeenschapsbevoegdheden een aanpassing van de Bijzondere Financieringswet noodzakelijk maakt. Indien de middelen en de bevoegdheden overgedragen worden a rato van de bestaande financiële pakketten en stromen (25% van de in Brussel geïnde personenbelasting, goed voor ongeveer 1 miljard) is dit onvoldoende voor Brussel om de bevoegdheden onderwijs en cultuur met alle verplichtingen te kunnen uitoefenen. Bij ongewijzigd beleid en zonder aanpassing van de Bijzondere Financieringswet zou het tekort van de Brusselse entiteiten (Gewest, GGC, VGC en Cocof) volgens de studie in 2035 1,352 miljard euro bedragen bij een schuld van 29,854 miljard of 330,90% van de geraamde inkomsten van de entiteiten. Tekort voor Brussels GewestEen overheveling van de bevoegdheden van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap naar de Gewesten zou voor het Brussels Gewest leiden tot een tekort in 2035 van 3,555 miljard euro voor 12,759 miljard euro aan geraamde inkomsten. De schuld van de deelstaat (met inbegrip van de geraamde overdracht van gemeenschapsschulden) zou daarmee oplopen tot 49,216 miljard of 385,7% van haar inkomsten.In het scenario waarbij de Cocof en de VGC behouden blijven en de gemeenschapsbevoegdheden naar deze entiteiten worden overgeheveld, is de weerslag bijzonder groot voor de VGC. Deze zou in 2035 kampen met een tekort van 797 miljoen euro voor 956 miljoen euro aan geraamde inkomsten, en een schuld van 769,3% van de inkomsten. Het tekort van de Cocof, dat over deze periode licht afneemt, zou 938 miljoen euro bedragen voor 3,773 miljard euro aan geraamde inkomsten, en een schuld van 295,7% van de inkomsten. Een groter aandeel van de in Brussel geïnde personenbelasting dan 25% zou voor Sven Gatz dus ook (op basis van werkplaats in plaats van woonplaats) daadwerkelijk in het hoofdstedelijk gewest moeten blijven. In dat geval kan het nationaal solidariteitsmechanisme uit de huidige Bijzondere Financieringswet ten voordele van Brussel verminderd worden door het verhoogd aandeel van de personenbelasting voor het Brussels Gewest. Gatz wijst erop dat Brussel volgens de Nationale Bank, samen met Vlaams- en Waals-Brabant (en in mindere mate Oost-Vlaanderen en Antwerpen), de enige netto-betaler aan de Belgische federatie is. 'Een verhoogd aandeel in de personenbelasting zou voor Brussel dus een zaak van juste retour zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is immers goed voor bijna 20% welvaartscreatie (BBP) van het land', aldus nog de Brusselse Open VLD-minister. De onderzoekers wijzen er nog op dat de hervorming naar een model met vier Gewesten een aanpassing van een groot aantal grondwetsartikelen vereist, die niet voor herziening vatbaar verklaard werden in de verklaringen van herziening in 2019. Daarnaast moeten ook meerdere bijzondere wetten gewijzigd worden.