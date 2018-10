Gatz maakt zes miljoen euro vrij voor jeugd- en cultuurinfrastructuur

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) maakt zes miljoen euro vrij voor investeringen in jeugd- en cultuurinfrastructuur, gaande van bibliotheken tot culturele centra en jeugdhuizen. Het geld wordt verdeeld over 54 projecten. Het grootste deel van het budget gaat naar investeringen in energiezuinigheid.