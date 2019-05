Dat Els Ampe in Brussel het leiderschap bij de Open Vld claimt, is volgens Sven Gatz nog niet aan de orde. 'Het is veel te vroeg voor dergelijke uitspraken. We zijn twee dagen na een verkiezingsnederlaag. We zijn wel 10 procent van onze kiezers kwijt. We moeten dit in groep doen', aldus Gatz dinsdag in De Ochtend.

Open VLD is sinds zondag haar leidende rol in Brussel kwijt. De partij heeft 10 procent verloren en moet die rol nu aan Groen laten. Lijstduwer en Vlaams minister Sven Gatz denkt dat zijn partij voor een stuk 'voeling verloren' heeft bij jonge kiezers. 'We scoren nog wel goed bij 40-plussers, maar we moeten opnieuw aansluiting vinden bij jonge kiezers die op stedelijkheid op een andere manier beleven', meent Gatz.

Nu boegbeeld en uittredend minister Guy Vanhengel het duidelijk minder goed heeft gedaan, lijkt de partij toe aan een bezinning. Vanhengel haalde nog wel 4.551 stemmen, maar dat zijn er bijna 3.000 minder dan bij de vorige verkiezingen. 'Dat is nog altijd een mooie score, maar niet meer de astronomische scores van vorige verkiezingen', erkent ook Gatz.

Intussen staat Els Ampe, die verkozen raakte als Brusselse verkozene in het Vlaams Parlement, te popelen om het van het van hem over te nemen. 'Ik weet helemaal niet of we al dan niet in de meerderheid zullen zitten, maar met de voorkeursstemmen die ik zelf heb gehaald, ben ik wel bereid om het leadership binnen Open VLD Brussel over te nemen, als men mij dat vraagt. Die ambitie heb ik wel', zo zei Ampe aan Bruzz. Op de vraag of ze daarmee het ministerschap bedoelt, antwoordt ze na enig aandringen: 'ja.'

Maar volgens Gatz spreekt Ampe daarmee voor haar beurt. 'Het is veel te vroeg voor dergelijke uitspraken. We zijn twee dagen na een verkiezingsnederlaag. We behouden wel 90 procent van onze kiezers, maar we zijn er ook wel 10 procent kwijt. We moeten dit in groep doen', reageert Gatz. Wat de (Brusselse) regeringsvorming betreft, wacht Gatz het initiatief van Groen af. Hijzelf wil met iedereen in gesprek gaan. 'Ik stel geen exclusieven. Ik vind dat geen goede zaak in de politiek', aldus Gatz.