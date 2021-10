De Belgische gasvoorraden zijn op peil. Dat bevestigt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

De gasprijs in Europa is de voorbije weken door het dak gegaan, uit vrees voor krapte op de markt. Vrijdag werd zelfs de kaap van 100 euro/MWh gehaald, een absoluut record. Dat vertaalt zich ook in een duurdere aardgasfactuur voor de gezinnen en bedrijven. Sommige weermodellen voorspellen iets koudere temperaturen dan verwacht. In combinatie met krappe voorraden, dure emissierechten en dure grondstoffen als steenkool en olie stuwt dat de energieprijzen al weken naar records. Ook China zet extra druk.

De op een na grootste economie ter wereld kampt zelf met stroomtekorten en liet vrijdag weten koste wat het kost voor voldoende voorraden te zorgen, met extra druk op de gasprijs tot gevolg. De Belgische gasvoorraden zitten alvast op schema, bevestigt minister Van der Straeten en klinkt het ook bij gasbeheerder Fluxys. Fluxys baat in Loenhout een ondergrondse gasopslag uit. Die gasreserves zijn momenteel voor 86 à 87 procent gevuld. Tegen ten laatste 1 november moeten de reserves voor 90 procent gevuld zijn. En daarvoor zit ons land op schema, verzekert de minister.

