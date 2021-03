In de World's Best Hospitals 2021-ranking van het internationale tijdschrift Newsweek staat het Leuvense Gasthuisberg op de 31e plaats. Het is het enige Belgische ziekenhuis in de top 100.

'Dit zou wel eens ons belangrijkste klassement kunnen zijn', schrijft Nancy Cooper, global editor in chief van Newsweek ter inleiding van de 'World's Best Hospitals 2021. Het is de derde keer dat het tijdschrift in zijn internationale editie uitpakt met de rangschikking, en zeker in volle coronapandemie is het interessant om de soms opmerkelijke verschillen tussen de (top-)ziekenhuizen wereldwijd onder ogen te zien. Al was het maar omdat de volledige top vijf bestaat uit Noord-Amerikaanse ziekenhuizen: vier in de VS en één in Canada. Tegelijk illustreert dat het relatieve karakter van zulke lijstjes: Newsweek bekijkt de wereld door een Amerikaanse bril. Andere lijstjes geven een ander klassement. Neem het dus voor wat het waard is.Hoe dan ook een beetje verrassend is dat het beste ziekenhuis ter wereld - de Mayo Clinic in Rochester (Minnesota) - in het noorden van de Amerikaanse midwest ligt, en niet in Silicon Valley in Californië of aan de rijke Oostkust. De top drie wordt vervolledigd door Cleveland Clinic (Ohio) en het Massachusetts General Hospital (in Boston, Massachusetts). Op plaats vier staat het eerste niet-Amerikaanse ziekenhuis: het Toronto General-University Health Network uit Canada. Daarna komt het Johns Hopkins University Hospital in Baltimore, Maryland.Op plaats zes komt het eerste Europese ziekenhuis (Charité-Universitätsmedizin Berlin) en op negen het eerste Aziatische (het Singapore General Hospital). Opvallend is de hoge tiende plaats voor het beste Israëlische ziekenhuis, het Sheba Medical Center uit Rabat Gan, nabij Tel Aviv. Het staat zelfs één plaats hoger dan het beste Franse ziekenhuis (Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière uit Parijs). Het beste ziekenhuis van de Lage Landen is het UC Utrecht (plaats 22), vóór het Leuvense Gasthuisberg (plaats 31). Het hoogst genoteerde ziekenhuis uit Zuid-Amerika is het Hospital Isrealita Albert Einstein uit Sao Paulo, Brazilië (plaats 36). Merkwaardig toch is de relatief lage plaats van het best geplaatste Britse ziekenhuis: Saint Thomas Hospital uit Londen is nummer 43. En dat terwijl de meeste academische rankings de medische faculteiten van Oxford, Cambridge en het Londense Imperial College tot de beste van het Europese continent rekenen. Blijkbaar verklaart niet alleen de beschikbare knowhow, maar ook de organisatie (en financiering) van de gezondheidszorg de kwaliteit van de ziekenhuizen.In totaal zijn er trouwens maar drie Britse ziekenhuizen die de top 100 van Newsweek haalden. De VS hebben met 22 stuks de meeste topziekenhuizen, maar samen met de vier Canadezen komt Noord-Amerika 26 keer voor in de top 100. Dat is beduidend minder dan de 53 uit Europa, of de 45 uit de Europese Unie. Het Verre Oosten telt er 15 (7 in Japan, 7in Zuid-Korea en 1 in Singapore. Verder bevat de top 100 twee Australische en twee Braziliaanse ziekenhuizen. Geen enkel ziekenhuis uit India haalde de top 100.Ook te noteren: in dit klassement hoort België niet bij de uitblinkers, ook niet als we rekening houden met vergelijkbare Europese landen. Dat strookt niet met ons zelfbeeld van 'de beste gezondheidszorg ter wereld', maar het is wel zo. Op de 31e plaats moet Leuven toch de betere ziekenhuizen laten voorgaan uit Zweden (Karolinska Universitetssjukhuset uit Sulna, plaats 7), zelfs twee uit Zwitserland - uit Lausanne (plaats 9) en Zürich (plaats 12) - verder ziekenhuizen ui de Finse hoofdstad Helsinki (plaats 21), het Noorse Oslo (plaats 28) en het Oostenrijkse Wenen (plaats 29). De beste Spaanse (Hospital Clinic de Barcelona, plaats 38) en Italiaanse (Policlinico Universitario A. Gemelli in Rome, plaats 45) topziekenhuizen staan dan weer lager geklasseerd. Newsweek screende in totaal 2000 ziekenhuizen uit 25 van de meest geavanceerde landen. Heel Afrika valt daarbij uit de boot, dus ook Zuid-Afrika, al beschikte ook dat land ooit over topziekenhuizen: nog in de tijd van de apartheid vond in het Groote Schuur-Hospitaal in Kaapstad de eerste geslaagde harttransplantatie plaats. Vrije toegang tot betrouwbare data was ook een belangrijke voorwaarde om in de lijst te kunnen worden opgenomen, vandaar dat China noch Rusland in de lijst zijn opgenomen. Uiteindelijk werd er een topklassement opgesteld van 200 ziekenhuizen: de eerste 100 elk met een eigen plaats in de ranking, daarna (van 101 tot 201) worden de ziekenhuizen gewoon op naam gerangschikt wegens onderling te kleine verschillen. Bij die tweede groep zijn er nog twee Belgische namen, het Universitair Ziekenhuis van Gent en de Clinique Saint-Luc in Brussel, dat verbonden is met de universiteit van Louvain-la-Neuve. In die tabel staan ook nog vier andere Nederlandse ziekenhuizen (Maastricht, Rotterdam, Nijmegen en Groningen). Wat het Newsweek-klassement betreft, klokt deze medische België-Nederland af op drie Belgische top-200-ziekenhuizen tegenover zeven Nederlandse.