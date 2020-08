Dierenrechtenorganisatie GAIA stelt zich burgerlijke partij in het proces tegen de leden van studentenclub Reuzegom.

'We zijn uitermate geschokt door wat Sanda Dia het leven heeft gekost', zegt voorzitter Michel Vandenbosch. 'Maar ook wat het gruwelijk mishandelen van dieren betreft, geven de leden van Reuzegom nog steeds blijk van een weerzinwekkend gebrek aan normbesef.'

Ingenieursstudent Sanda Dia overleed in december 2018 tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Het parket van Limburg verwees twee weken geleden achttien leden van Reuzegom door, onder meer wegens onopzettelijke doding. De raadkamer beslist op 4 september over hun eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

GAIA stelt zich in de rechtszaak burgerlijke partij tegen Jef S. en onbekenden die mededader of medeplichtig waren, zo meldt de organisatie maandag. 'We stellen ons burgerlijke partij en willen dat de genaamde Jef S. vervolgd en veroordeeld wordt wegens wrede dierenmishandeling omdat hij degene is die de 'schachtenpap' prepareerde, onder andere door een levende muis door de blender tot moes te herleiden', zegt Vandenbosch.

Er hangt de betrokken leden zo een bijkomende straf van zes maanden cel boven het hoofd.

Gedaan met afkoopsommen

De dierenrechtenorganisatie wijst erop dat leden van Reuzegom in 2009 al eens een biggetje hadden mishandeld en gedood. Zij werden daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd na een klacht van GAIA, maar het kwam tot een minnelijke schikking van 400 euro. 'Behalve het vreselijke feit dat er nu een mensenleven te betreuren valt, werden opnieuw dieren mishandeld en wreedheden gepleegd. Daarom wil GAIA deze keer effectief vervolging, ook voor de feiten gepleegd op dieren', verduidelijkt Michel Vandenbosch. 'Geen minnelijke schikkingen meer, gedaan met de afkoopsommen die onvoldoende afschrikwekkend zijn.'

GAIA benadrukt dat het zijn advocaten heeft opgedragen om 'geen enkele stap te zetten die de hoofdzaak zou kunnen vertragen'.

