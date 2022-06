GAIA schrapt Pierre Kompany (Les Engagés) van ledenlijst

Brussels parlementslid voor Les Engagés en burgemeester van Ganshoren, Pierre Kompany, wordt met onmiddellijke ingang van de ledenlijst van GAIA geschrapt. Dat heeft de Raad van Bestuur van de dierenrechtenorganisatie maandag beslist.

Pierre Kompany stemde vorige vrijdag in plenaire zitting van het Brussels Parlement tegen het voorstel van ordonnantie voor een verbod op onverdoofd slachten, dat met 42 stemmen tegen, 38 stemmen voor en 8 onthoudingen werd verworpen. Voor GAIA deed dat de deur dicht.

‘Het stemgedrag van de heer Kompany schaadt de elementaire welzijnsbelangen van duizenden onverdoofd geslachte schapen en runderen die mede door hem wetenschappelijk aangetoonde extreme pijn en aanzienlijk lijden zullen blijven ondergaan in het slachthuis van Anderlecht. Dat een lid van GAIA in zijn hoedanigheid van parlementslid voor het behoud van het onverdoofd slachten en dus tegen het voorkomen van vermijdbaar dierenleed stemt, is dan ook onaanvaardbaar’, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in een mededeling.