'De kans dat zowel de N-VA als de Open VLD het bij de kiezer beter doet dan in 2014 is eerder klein', voorspelt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Van alle lamento's die de afgelopen weken werden aangeheven, was het onzinnigste nog wel dat de verkiezingscampagne over niets zou gaan. Het is een feit dat geen enkele partij erin is geslaagd om met één thema alle andere partijen te overschaduwen. Maar een verkiezingscampagne is geen stationsroman: het is niet omdat verschillende thema's om aandacht vragen, dat het politiek debat flets of inhoudsloos zou zijn. Wie teleurgesteld is in deze campagne, heeft gewoon niet goed gekeken. En al zeker niet goed gelezen.

