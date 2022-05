De plannen voor een fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek zijn definitief stopgezet, zo meldt Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) zondag op Twitter.

'Er komt geen fusie met Boortmeerbeek', schrijft minister Somers. 'Jammer, want de inwoners van beide gemeenten hadden er wel bij kunnen varen. Maar als fusiegesprekken de inwoners verdelen en het bestuur geen draagvlak vindt, blijven we gewoon goede buren.'

Dinsdag 19 april kondigden de twee besturen aan dat ze de intentie hadden om in 2025 te fuseren, en als een stad verder te gaan. Boortmeerbeek zou, samen met Muizen, een district vormen. Al snel werd duidelijk dat er, vooral vanuit de bevolking van Boortmeerbeek, grote weerstand was tegen de plannen. De Boortmeerbekenaren hielden de voorbije week verschillende protesten aan het gemeentehuis, waarbij steeds honderden mensen aanwezig waren. Op de gemeenteraad van afgelopen maandag werd geen beslissing genomen over de fusie: het punt werd van de agenda gehaald. Nu is de fusie dus toch definitief van de baan.

Burgemeester van Boortmeerbeek Karin Derua (Open Vld) bevestigt op haar Facebookpagina dat de plannen begraven zijn. Derua spreekt van een 'inschattingsfout' waarvoor ze zich wil verontschuldigen, zoals ze ook maandag op de gemeenteraad al deed. 'We moeten toegeven dat we de emoties hebben onderschat die een dergelijke fusie meebracht. Zeker gezien het een fusie met een grotere stad over de provinciegrenzen heen betrof, lag dit bijzonder gevoelig voor onze bevolking. Een fusie moet breed gedragen zijn en dat is hier niet het geval. Dan heeft het geen zin door te zetten.'

