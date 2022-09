Fusie van politiezones in Noord-West-Limburg voorlopig afgevoerd

De negen burgemeesters van de gemeenten Beringen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Peer, Pelt en Tessenderlo hebben besloten hun plannen voor de eenmaking van hun vier politiezones tot de politiezone Noord-West-Limburg voorlopig niet verder te zetten.

Dat melden ze donderdagavond in een persmededeling. Het ging om de politiezones B-H-T, Kempenland, Hano en Lommel.

De fusieplannen ontstonden na gesprekken met de procureur, gouverneur en arrondissementscommissaris op basis van een studie van prof. dr. Jelle Jansens van de UGent. Die studie wees uit dat een verregaande samenwerking zich op termijn zou opdringen en een fusie met vier daarom het best zou zijn. Twee jaar geleden begonnen burgemeesters, zonechefs en werkgroepen van politiemensen uit de vier zones aan gesprekken voor de nieuwe zone. Dat bleek evenwel geen gemakkelijke opdracht.

Volgens de betrokken gemeentebesturen leidde de uitgestrektheid van de nieuwe zone ‘zonder centraal gelegen centrumstad en twee politionele zwaartepunten in het noorden en het westen’ tot een ‘hybride’ model met twee regiocommissariaten en in elke andere gemeente een uitgebreid wijkkantoor. ‘Een hele organisatie en ook reorganisatie in vergelijking met de werking van de huidige kleinere zones’, aldus de mededeling. ‘Omdat dit ineens een grote stap is met hier en daar twijfel over de directe meerwaarde en de impact op het personeel, hebben de burgemeesters besloten de fusieplannen op te bergen.’

Om de fusie tijdens deze gemeentelijke bestuursperiode nog rond te krijgen, moet die definitief zijn voor 31 december 2023. Daarvoor zou er volgens de burgemeesters uiterlijk dit najaar nog een principieel akkoord moeten zijn in alle gemeenteraden en politieraden.