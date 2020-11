Het aantal mensen dat over land via de Balkan illegaal de Europese Unie binnenkomt, is in een jaar tijd meer dan verdubbeld Dat zei het Europese grensbewakingsbureau Frontex dinsdag. De toestroom via de Middellandse Zee is daarentegen sterk afgenomen in vergelijking met 2019.

In oktober staken bijna 3.500 mensen de grens over via de Westelijke Balkan, meer dan een derde meer dan in september, aldus Frontex. Voor de eerste tien maanden van 2020 blijkt uit voorlopige cijfers dat meer dan 19.700 migranten zijn opgespoord. Dat is meer dan het dubbele van het aantal dat in dezelfde periode in 2019 werd geregistreerd. Meer dan de helft van de migranten waren Syriërs, een kwart is Afghaans, aldus het persbericht van Frontex.

Het totale aantal aankomsten op het grondgebied van de Europese Unie is met 21% gedaald ten opzichte van 2019, "voornamelijk als gevolg van een daling van het aantal aankomsten in het oosten en westen van de Middellandse Zee", merkte Frontex op.

In het westelijke Middellandse Zeegebied bedroeg het totale aantal aankomsten tijdens de eerste tien maanden van het jaar 13.400, een daling met 37% in vergelijking met de eerste tien maanden van 2019. Het aantal aankomsten in de oostelijke Middellandse Zee is in dezelfde periode met 75% gedaald. De oversteek tussen Turkije en Griekenland was voorheen een van de belangrijkste migratieroutes naar de EU.

