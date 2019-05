Dat Groen bij de verkiezingen van zondag onder de verwachtingen bleef, wijt de Antwerpse kandidate Freya Piryns aan 'arrogantie' die in de rangen was geslopen. Ze vindt ook dat de partij te weinig andere kopstukken heeft uitgespeeld dan voorzitster Meyrem Almaci en kopstuk Kristof Calvo. Partijgenote Ann Moerenhout deelt Piryns' analyse niet.

Groen droomde voor de verkiezingen van 15 procent, maar eindigde rond de 10 procent. Piryns haalde op de Antwerpse Kamerlijst 14.845 voorkeurstemmen - het tweede hoogste aantal op de lijst, na lijsttrekker Calvo - maar greep net naast een zetel. Piryns reageert teleurgesteld op het resultaat van Groen. 'Het was niet goed, daar moeten we eerlijk in zijn', zegt ze woensdag in De Morgen. 'Met het klimaatprotest hadden we het momentum mee, maar te veel mensen bij ons dachten dat het al binnen was. We waanden ons zegezeker en werden arrogant. Dat hebben we ook uitgestraald. Vanaf dan is het fout gegaan'.

Lees ook: Waarom het resultaat van Groen simpelweg ondermaats is

Ze vindt niet dat Calvo gefaald heeft. 'Wel was het zo dat er slechts twee boegbeelden werden uitgespeeld in de media: Kristof en Meyrem. Wouter Van Besien en ik waren blijkbaar niet meer nodig, maar ook de kopstukken uit andere provincies kwamen weinig aan bod. Ook dat bedoel ik met de arrogantie die in de rangen was geslopen'. Dat is volgens Piryns geen persoonlijk falen. 'Dat ligt eerder aan de lijn uitgezet door de partijtop'.

Haar Vlaams-Brabantse partijgenote Ann Moerenhout, die wel verkozen raakte in het Vlaams parlement, deel die mening niet. 'Arrogantie betekent dat je achterover gaat leunen in je zetel. Bij ons hebben keiveel mensen superhard gewerkt, dag en nacht', aldus Moerenhout in De Ochtend op Radio 1. Ze verdedigt ook de media-optredens van Almaci en Calvo.

Moerenhout legt uit dat Groen fel onder vuur werd genomen tijdens de campagne en dat de twee partijtoppers de handschoen hebben opgenomen. 'Het was geen fijne handschoen, maar ze hebben het wel gedaan. Ik ben hen daar erkentelijk voor, want daardoor konden Jessica Soors en ik in Vlaams-Brabant de straat op. Politiek is een ploegsport. Als wij het goed gedaan hebben in Vlaams-Brabant, dan is dat ook dankzij hen'.