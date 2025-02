Fregat Louise-Marie vertrekt op NAVO-missie naar grens met Rusland 

In Zeebrugge is maandag het fregat Louise-Marie op NAVO-missie vertrokken naar het Hoge Noorden. De missie duurt een tweetal maanden en trekt naar de Baltische Zee en later naar het grensgebied met Rusland. Het doel van de missie is afschrikking en oefenen met verschillende NAVO-partners.

De Louise-Marie zal opnieuw deel uitmaken van een permanente maritieme taskgroep van de NAVO. Die heeft als missie de stabiliteit in de regio waarborgen, maar ook de maritieme veiligheid bevorderen. ‘De aanwezigheid van de taskgroep in de regio is van essentieel belang om snel te kunnen reageren op mogelijke dreigingen’, klinkt het.

In de eerste fase van de missie zal het fregat deelnemen aan ‘Baltic Sentry’. Dat is een missie die gericht is op de bescherming van onderzeese infrastructuur in de Baltische zee. Die missie werd opgestart nadat onderzeese kabels tussen Finland en Estland eind vorig jaar beschadigd waren geraakt.

Tijdens de tweede fase zal de Louise-Marie deelnemen aan de de multinationale NAVO-oefening ‘Joint Viking’. Dat is een militaire oefening aan de grens met Rusland. Het is de bedoeling om samen te trainen en op die manier de afschrikking in de regio te versterken.

Deze missie is meteen de eerste operatie van de Louise-Marie onder leiding van de nieuwe commandant Jan Gacas. Hij nam in december vorig jaar de leiding van het schip op zich.

‘We stellen ons heel flexibel op en krijgen via de NAVO door waar we nodig zijn. Daar passen wij ons aan aan’, zegt Gacas. ‘Door te trainen met anderen verhogen we onze gereedheid. Zo blijven we op een hoog niveau acteren. We trainen dag in en dag uit om dit soort opdrachten uit te voeren en kunnen daar ons steentje in bijdragen.’

Met het schip varen tussen de 130 en 140 mensen mee.