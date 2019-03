Franstalige trekt Brusselse Vlaams Belang-lijst

Alain Moyson woont in Jette en stond vorig jaar al op de lijst van Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij haalde 89 voorkeurstemmen. 'In het begin had ik zeker enkele twijfels, maar die verdwenen als sneeuw voor de zon toen ik voor het eerst in contact kwam met de Brusselse Vlaams Belangers', zegt hij woensdag in een mededeling. 'Ze willen allen maar één ding: dat is de levenskwaliteit van alle Brusselaars verbeteren, ook de Franstalige. Het is daarnaast de enige partij die de problemen die we dagelijks aan den lijve ondervinden bij naam durft noemen.'

Moyson is hij actief in de immobiliënsector en als ondernemer in Jette en Sint-Agatha-Berchem. Vlaams Belang haalde bij de vorige verkiezingen drie Kamerzetels binnen: twee in Antwerpen en één in Oost-Vlaanderen.