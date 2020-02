Als de minimumpensioenen tot 1.500 euro worden verhoogd, moeten van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) ook de maximumpensioenen stijgen. Een werknemer kan nu netto maximaal 1.820 euro pensioen per maand krijgen. De Franstalige liberaal zou dat bedrag graag zien stijgen tot 2.250 euro, zegt hij in De Tijd.

Verschillende partijen maken van de verhoging van de minimumpensioenen een breekpunt bij de regeringsonderhandelingen. Een alleenstaande die 45 jaar heeft gewerkt, heeft nu recht op een minimumpensioen van 1.266 euro bruto.

Meerdere partijen zijn ervoor gewonnen dat te verhogen tot 1.500 euro bruto. De PS wil zelfs naar 1.500 netto gaan.

Bacquelaine koppelt de verhoging van de minimumpensioenen aan hogere maximumpensioenen. Werknemers bouwen nu maar pensioenrechten op voor de eerste 58.447 euro die ze per jaar verdienen, wat neerkomt op een kleine 4.200 euro bruto per maand.

Op het bijkomende loon worden weliswaar sociale bijdragen betaald, maar dat levert geen extra pensioen op. Iemand die zijn hele carrière meer dan dat plafond heeft verdiend, heeft recht op het maximum van 1.820 euro netto.

'Werken moet lonen', zegt hij woensdag in De Tijd.

