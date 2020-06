De jeugdrechters van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel dreigen ermee om alle minderjarige delinquenten vanaf maandag vrij te laten. Dat schrijven ze in een brief aan federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

In de brief klagen ze het personeelsgebrek aan, dat er al verschillende jaren is. 'Als er geen onmiddellijke personeelsversterking komt, zullen we gedwongen worden om vanaf 29 juni prioriteit te geven aan minderjarigen die in gevaar zijn, zonder onze verantwoordelijkheid te nemen voor de de minderjarige delinquenten die naar ons worden verwezen', luidt de waarschuwing.

De jeugdrechters zeggen dat er nog nooit zo weinig griffiers en personeel waren. Ze begonnen hun werkdag dinsdag met werkonderbrekingen van 59 minuten, zo bericht La Dernière Heure. In een reactie aan Belga erkent minister Geens dat de situatie ernstig is, en dat de bezetting op de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel momenteel 79 procent bedraagt.

Hij wijst erop dat er een procedure loopt voor de aanwerving van 45 griffiers en 21 administratieve gerechtspersoneelsleden. De invulling van die vacatures verloopt volgens hem echter trager dan gehoopt. Daarom werd in maart afgesproken om 17 contractuele plaatsen toe te kennen, om de meest dringende noden te lenigen. In juli staat er ook een overleg gepland met de vakbonden van het gerechtspersoneel, klinkt het. (Belga)

