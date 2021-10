De Franstalige gemeenschapsregering verlengt de opleiding tot leerkracht in het hoger onderwijs met een jaar tot vier jaar. Een voorontwerp van decreet in die zin is vrijdag goedgekeurd op de ministerraad.

Concreet komt er voor de studenten leerkracht aan de hogeschool een volledig schooljaar stage bij. De hervorming werd eigenlijk al goedgekeurd tijdens de vorige legislatuur, maar de huidige regering stelde de uitvoering ervan uit om nog enkele aanpassingen te doen en de budgettaire impact van de maatregel na te gaan.

Over de verloning van de leerkrachten die vier jaar zullen gestudeerd hebben, is nog geen duidelijkheid. Leerkrachten die afstudeerden aan de hogeschool verdienen op dit moment honderden euro's per maand minder dan hun collega's met een masterdiploma.

Waals minister van Begroting Frédéric Daerden denkt na over een soort tussenbarema.

De tekst wordt in de loop van de komende weken voorgelegd aan het Frans gemeenschapsparlement. De nieuwe regeling zou dan vanaf het nieuwe schooljaar in september 2022 ingaan.

Concreet komt er voor de studenten leerkracht aan de hogeschool een volledig schooljaar stage bij. De hervorming werd eigenlijk al goedgekeurd tijdens de vorige legislatuur, maar de huidige regering stelde de uitvoering ervan uit om nog enkele aanpassingen te doen en de budgettaire impact van de maatregel na te gaan. Over de verloning van de leerkrachten die vier jaar zullen gestudeerd hebben, is nog geen duidelijkheid. Leerkrachten die afstudeerden aan de hogeschool verdienen op dit moment honderden euro's per maand minder dan hun collega's met een masterdiploma. Waals minister van Begroting Frédéric Daerden denkt na over een soort tussenbarema. De tekst wordt in de loop van de komende weken voorgelegd aan het Frans gemeenschapsparlement. De nieuwe regeling zou dan vanaf het nieuwe schooljaar in september 2022 ingaan.