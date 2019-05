Franstalig België is 'wereldkampioen' zittenblijven, kan de onderwijshervorming het tij keren?

Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

Op de valreep hebben PS en CDH in Franstalig België een grote onderwijshervorming goedgekeurd. 'De kracht ervan is dat ze van onderuit is gegroeid', zegt hoogleraar sociologie Dirk Jacobs (ULB).

De sterkte en tegelijk de zwakte van de onderwijshervorming is dat het tien jaar zal duren voordat ze helemaal is uitgevoerd.