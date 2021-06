Fransen naar stembus voor regionale verkiezingen

In Frankrijk kiezen de inwoners nieuwe bestuursraden voor de komende zes jaar in de regio's en departementen. De eerste rondes van de verkiezingen vinden vandaag/zondag plaats, de tweede volgende week, op 27 juni. De stembusgang was eigenlijk voor maart gepland, maar liep wegens de coronapandemie uitstel op.

