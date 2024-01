Franse premier Elisabeth Borne neemt ontslag

De Franse premier Elisabeth Borne heeft haar ontslag en dat van haar regering aangeboden aan de Franse president Emmanuel Macron. Die heeft dat geaccepteerd, zo meldt het Elysée.

Op X (voorheen Twitter) bedankt Macron Borne voor haar ‘voorbeeldig’ werk. ‘U hebt ons project uitgevoerd met de moed, toewijding en vastberadenheid van staatsvrouwen’, luidt het. Borne zal wel nog premier in lopende zaken blijven totdat er een nieuwe regering is aangesteld, klinkt het nog in de mededeling.

De 62-jarige Borne bekleedde haar post sinds mei 2022 en was na Édith Cresson begin jaren negentig de tweede vrouwelijke premier van Frankrijk. Het is nog niet bekend wie Borne opvolgt. Volgens geruchten zou dat Gabriel Attal kunnen worden, de huidige minister van Onderwijs. Hij zou met zijn 34 jaar de jongste premier ooit zijn en bovendien de eerste openlijk homoseksuele persoon op die positie. In haar ontslagbrief stelt Borne dat het ‘meer dan ooit nodig is om hervormingen na te streven’.

Borne verwijst in de brief ook naar haar successen, zoals onder meer de onpopulaire pensioenhervorming en de controversiële migratiewet. De hervorming van de regering moet een tweede adem geven aan de tweede regeerperiode van Macron.