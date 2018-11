Franse geheime dienst: 'Brein achter aanslagen Brussel en Parijs gedood in Syrië'

Atar zou al in november om het leven gekomen zijn. Het Belgische federale parket geeft geen commentaar op het nieuws. Atar werd in 2005, op amper twintigjarige leeftijd, in Irak opgepakt en opgesloten in de beruchte gevangenissen van Abu Ghraib en Bucca. In 2012 volgde zijn vrijlating en uitwijzing naar Brussel. In een boodschap aan zijn familie ontkende Atar enig verband met de aanslagen, maar intussen is gebleken dat hij na zijn terugkeer uit Irak een twintigtal keer een neef in de gevangenis heeft bezocht.

Die neef is één van de broers El Bakraoui, één van de kamikazes van 22 maart. 'Atar werd gedood bij een luchtaanval van de internationale coaltie', staat er te lezen. Volgens Mediapart zijn alle zeven de kopstukken van de aanslagen in Parijs daarmee opgejaagd en gedood zijn in Syrië. 'De eliminaties vonden vooral plaats door Amerikaanse drones of bij luchtaanvallen', zo klinkt het.