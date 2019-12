Frans filosoof Alain Finkielkraut: 'We moeten de term "discriminatie" rehabiliteren'

Hij is een van Frankrijks bekendste intellectuelen en schuwt de controverse niet. Met zijn nieuwe boek, La première personne, antwoordt Alain Finkielkraut op de beschuldiging dat hij een reactionair of zelfs een racist zou zijn. 'We hebben het recht de dichters hoger in te schatten dan de rappers.'

Alain Finkielkraut: 'Er is een nieuwe wereld aan het ontstaan waarin alles onderling inwisselbaar is. Die wereld maakt me bang.' © BelgaImages

Hijzelf is niet veranderd, meent Alain Finkielkraut. Wel heeft links een andere gedaante aangenomen, nu het antifascisme is ingeruild voor het antiracisme. Hij zegt te lijden onder de verharding van het Franse intellectuele debat, waarin de zwarte lijsten die met de neergang van het communisme waren verdwenen opnieuw zijn opgedoken.

