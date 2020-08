Frankrijk "veroordeelt de muiterij" in een garnizoen bij de Malinese hoofdstad Bamakako "met de meeste kracht", zo heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, meegedeeld.

Hij riep de militairen op "onverwijld naar hun kazernes terug te keren".

Parijs "deelt volledig het standpunt dat ECOWAS (Economic Community of West African State) ingenomen heeft (...), dat oproept de grondwettelijke orde te bewaren en de militairen aanmaant naar hun kazernes terug te keren", aldus de minister. De Franse president Emmanuel Macron sprak over de crisis in Mali met zijn Nigeriaanse, Ivoriaanse en Senegalese ambtgenoten, Mahamadou Issoufou, Alassane Ouattara en Macky Sall, en geeft "zijn volle steun aan de lopende bemiddelingspogingen van de staten van West-Afrika".

Frankrijk heeft ongeveer 5.100 Franse militairen in de Sahel, onder meer in Mali, in het kader van een anti-jihadistische operatie.

'Malinese president en premier gearresteerd', zegt een leider van de muiterij

De Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta en zijn eerste minister Boubou Cissé zijn dinsdag aan het eind van de namiddag in Bamako "gearresteerd" door opstandige militairen, zo heeft een van de leiders van de muiterij gezegd.

"We kunnen u zeggen dat de president en de premier onder onze controle zijn. We hebben hen bij hem (bij het staatshoofd) gearresteerd", zei de militair, die anoniem wou blijven. "IBK (president Keïta) en zijn eerste minister zijn in een gepantserd voertuig op weg naar Kati", het legerkamp in de periferie van Bamako waar de muiterij 's morgens begon, zei een andere militaire bron in het kamp van de muiters.

