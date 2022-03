Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil dat iedere geneeskundestudent de zekerheid krijgt dat hij een Riziv-nummer zal hebben na zijn studies. Daarom moet er volgens hem een 'interfederaal planningorgaan' komen, in staat om de noden van elke regio objectief te beschouwen.

Dat zegt minister Vandenbroucke zaterdag in de krant Le Soir.

'De studenten geruststellen, dat kan door het probleem van het verleden op te lossen. Het betekent ook, voor de toekomst, dat we aan diegenen die slagen voor een ingangsexamen zeggen dat ze zeker hun beroep kunnen uitoefenen en dus een Riziv-nummer krijgen. We moeten dus de studenten geruststellen die aan hun studie bezig zijn, maar ook zij die er in de toekomst aan beginnen', zegt de minister.

Minister Vandenbroucke wil komaf maken met '25 jaar onenigheid over de manier waarop we de toegang tot het beroep van arts regelen'.

Hij laat ook verstaan dat hij 'de zichtbare tekorten' wil wegwerken door een 'adequaat medisch aanbod' aan te bieden. Een 'interfederaal planningorgaan' moet dat mogelijk maken, zegt hij, vanuit de vaststelling dat 'de globale quota de bevoegdheid van het federale niveau zijn, terwijl de verdeling van de specialismen een bevoegdheid is van de gemeenschappen'.

'Er is een akkoord binnen de regering voor de oprichting van dit interfederale planningorgaan, waarin we echt de mogelijkheid zullen hebben van een constructieve dialoog die rekening houdt met de specificiteiten van de regio's, om te komen tot een geobjectiveerde planning', zegt minister Vandenbroucke, die erop vertrouwt dat een akkoord mogelijk is.

Dat zegt minister Vandenbroucke zaterdag in de krant Le Soir.'De studenten geruststellen, dat kan door het probleem van het verleden op te lossen. Het betekent ook, voor de toekomst, dat we aan diegenen die slagen voor een ingangsexamen zeggen dat ze zeker hun beroep kunnen uitoefenen en dus een Riziv-nummer krijgen. We moeten dus de studenten geruststellen die aan hun studie bezig zijn, maar ook zij die er in de toekomst aan beginnen', zegt de minister. Minister Vandenbroucke wil komaf maken met '25 jaar onenigheid over de manier waarop we de toegang tot het beroep van arts regelen'. Hij laat ook verstaan dat hij 'de zichtbare tekorten' wil wegwerken door een 'adequaat medisch aanbod' aan te bieden. Een 'interfederaal planningorgaan' moet dat mogelijk maken, zegt hij, vanuit de vaststelling dat 'de globale quota de bevoegdheid van het federale niveau zijn, terwijl de verdeling van de specialismen een bevoegdheid is van de gemeenschappen'.'Er is een akkoord binnen de regering voor de oprichting van dit interfederale planningorgaan, waarin we echt de mogelijkheid zullen hebben van een constructieve dialoog die rekening houdt met de specificiteiten van de regio's, om te komen tot een geobjectiveerde planning', zegt minister Vandenbroucke, die erop vertrouwt dat een akkoord mogelijk is.