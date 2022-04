In een interview met De Zondag zegt vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat hij op dit ogenblik niet wil weten van een rijkentaks of een indexsprong, en dat hij de solidariteit die hij merkte tijdens de covidcrisis ook na de pandemie wil vasthouden.

'Ik kan mij eindelijk met andere dossiers bezighouden', zegt Frank Vandenbroucke, opgelucht, aan het begin van het interview met De Zondag. Andere dossiers dan de pandemie, bedoelt hij. 'Maar ik wil meteen waarschuwen: de epidemie is niet voorbij. De druk op onze ziekenhuizen is nog altijd groot. Er is covid, er is griep, er is uitval van het personeel. We moeten goed beseffen dat de zorg de voorbije twee jaar ongelooflijk werk geleverd heeft. We zijn het aan die mensen verplicht om voorzichtig te zijn.'

'Dat is een grote les van deze crisis: dat we moeten erkennen dat we onzeker zijn over het verloop. Er is maar één antwoord: solidariteit tonen en paraat staan voor nieuwe golven.'

'Zoveel mooie solidariteit'

Wat is de belangrijkste les die hij geleerd heeft uit deze crisis? vraagt De Zondag. 'Wel, ik heb onthouden wat Dirk De Wachter zo mooi tegen u zei: de crisis heeft aangetoond hoezeer de mens een sociaal wezen is. We hebben elkaar nodig, we moeten elkaar kunnen vastpakken zonder remmingen. Maar ik wil daar iets aan toevoegen: ik heb zoveel mooie solidariteit gezien. Als ik alleen al naar mijn domein kijk: huisartsen onder elkaar, huisartsen en ziekenhuizen, ziekenhuizen onder elkaar, zorgkundigen die op andere afdelingen helpen, noem maar op. Dat mensen hiertoe in staat zijn, is de belangrijkste positieve les. Ik zou deze solidariteit en samenwerking graag vasthouden na de crisis.'

Oorlogstaks voor de rijken?

Het gesprek springt over naar de inflatie, de stijgende kost van het leven, de roep van werkgevers om een indexsprong, die de stijgende loonkost zou temperen.

Op dat punt is Vandenbroucke afgemeten en kort: 'Een indexsprong is niet aan de orde.'

Groen-kopstuk Kristof Calvo wil dan weer een oorlogstaks voor de rijken. Vindt hij in Vandenbroucke een medestander? 'Neen, ik vertrek vanuit het regeerakkoord. Mijn partij zegt ook dat mensen met grote vermogens meer moeten bijdragen. We hebben daarom gestreden voor een ernstige effectentaks. Die is er ook gekomen. Dat was een heel gevecht. Maar ik ga geen dingen op tafel leggen die niet in het regeerakkoord staan.'

Onze beursgenoteerde bedrijven hebben vorig jaar in volle crisis 21 miljard euro winst gemaakt. Is dat niet zuur voor een socialist? vraagt De Zondag. 'Neen, bedrijven mogen winst maken van mij. Maar als ze zoveel winst maken, dan moeten ze niet vragen om een indexsprong. Het is net omdat ze zoveel winst maken dat ik ervan overtuigd ben dat ze de loonkosten wel aankunnen. Maar u moet van mij geen nieuw eisencahier verwachten over de grote vermogens. Ik ben iemand die graag realiseert, dus moet ik ook rekening houden met onze partners in de regering.'

Lees via deze link het volledige interview in De Zondag, waarin het onder meer ook gaat over de rol van Vandenbroucke in de komende verkiezingen, en over Conner Rousseau in 'The Masked Singer'

