Vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) weerlegt het beeld dat de federale regering geen beslissingen kan nemen. Ondanks de forse taal van PS-voorzitter Paul Magnette eerder deze week, is er volgens hem binnen de regering omzeggens geen discussie meer over hervorming binnen de sector van de e-commerce. Ook zijn collega Georges Gilkinet (Ecolo) ziet de regering spoedig landen met haar plannen voor de arbeidsmarkt.

In een interview in Humo gooide Magnette deze week de knuppel in het hoenderhok. Na de kernuitstap wilde hij naar eigen zeggen de uitstap uit de e-commerce realiseren. Het was een provocerende uitspraak. Magnette gaf intussen zelf aan dat hij helemaal af wil van de sector. Maar hij wil niet dat de slinger van versoepelingen in de e-commerce niet te ver doorslaat.

"Binnen de regering is er ongeveer geen discussie meer over de e-commerce", reageerde Vooruit-vicepremier Vandenbroucke woensdag in De Ochtend op Radio 1. Het is volgens hem beter dat de sector niet geconcentreerd is net over de grens, maar dat we de tewerkstelling in eigen land houden onder goede sociale en ecologische voorwaarden.

De e-commerce maakt deel uit van een ruimer pakket maatregelen op de arbeidsmarkt die de regering mogelijk al eind deze week afklopt. In dat pakket zit bijvoorbeeld ook het statuut van medewerkers binnen de platformeconomie, het recht op opleiding, deconnectie, enzovoort.

"We zijn denk ik bijna klaar", stelde Ecolo-vicepremier Gilkinet eveneens in De Ochtend. Ook PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne had dinsdag goede hoop dat een akkoord voor de komende dagen is.

