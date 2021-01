In ons land is 85 procent van de rusthuisbewoners bereid zich te laten vaccineren, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

'Dat is een uitstekend resultaat. Het feit dat er zo een engagement is, is extreem belangrijk', zei Vandenbroucke op Bel-RTL op de vooravond van de start van de vaccinatiecampagne tegen covid-19.

Waals minister van Gezondheid Christie Morreale klinkt ook positief. In Wallonië is de steun voor vaccinatie in de rusthuizen met 83 procent vergelijkbaar. 'De oplossing is vaccinatie. Hoe meer de vaccinatiecampagne vordert, hoe meer we onze vrijheid zullen terugvinden', verklaarde ze op LN24.

Eerste fase

Volgens minister Vandenbroucke is de testfase eind december positief verlopen en is ons land op logistiek vlak klaar voor de eerste fase van de campagne. In januari en februari zullen de bewoners en het personeel van de woon- en zorgcentra worden gevaccineerd. Het vaccin dat momenteel beschikbaar is, dat van Pfizer-BioNTech, wordt in twee dosissen toegediend met een tussenperiode van 21 dagen.

Bepaalde landen hebben beslist om de tweede dosis uit te stellen om meer mensen te kunnen vaccineren met een eerste dosis. Een dergelijke afwijking van het gebruiksprotocol van het vaccin dient op Europees niveau beslist te worden, merkte minister Vandenbroucke op. 'We missen momenteel betrouwbare gegevens om het gebruik van het vaccin met één enkele dosis te verantwoorden', stelde hij.

Oktober

De vaccinatie moet een exit uit de crisis mogelijk maken, maar die zal over het hele jaar gespreid zijn. volgens oud-ULB-rector Yvon Englert, die de Waalse coronacel leidt, zal het nog tot oktober duren vooraleer de vooropgestelde 70 procent is ingeënt. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat ook de vaccins die nog een erkenning nodig hebben op de markt komen.

Vrijdag wordt de coronacrisis op een Overlegcomité geëvalueerd, maar Vandenbroucke liet niet blijken dat er versoepelingen worden aangekondigd. 'De cijfers gaan in de goede richting, maar de verspreiding van het virus blijft erg hoog. Er is nog een hele weg af te leggen. We blijven de cijfers opvolgen, en als de daling zich voortzet, opent zich het perspectief van een versoepeling, maar niet meteen', zei hij.

