Volgens N-VA-kamerlid Theo Francken (N-VA) zijn '80 tot 90 procent van de asielzoekers' alleenstaande mannen. Cijfers van onder meer Fedasil tonen dat er van zo'n overwicht geen sprake is. Toch blijft Francken zijn punt verdedigen.

De media brengen de asielkwestie niet altijd correct in beeld. Tijdens een lezing afgelopen woensdag in Beveren, waar straks een asielcentrum opent, bereed voormalig staatssecretaris Theo Francken nogmaals dat stokpaardje. Een reporter tekende er voor 'De Morgen' op hoe Francken vertelde dat op televisie 'altijd' vrouwen en kinderen in beeld worden gebracht. Framing, aldus Francken, want: '80 tot 90 procent van de asielzoekers zijn alleenstaande mannen.'

...