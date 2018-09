Francken wil extra tijdelijk opvangcentrum voor transmigranten

Er zijn momenteel te weinig plaatsen, en voor Francken is het oppakken van transmigranten prioritair. Zaterdag raakte dan ook bekend dat hij tientallen mensen zonder papieren heeft vrijgelaten uit het gesloten centrum in Merksplas om plaats te maken voor transmigranten. Het aantal plaatsen in gesloten centra moet tegen 2021 verdubbelen, onder meer door twee grote nieuwe centra in Antwerpen en Charleroi.

Maar Francken wil daar niet op wachten. Hij wil dat de regering nu vrijdag een tijdelijk crisiscentrum goedkeurt. 'We hebben al heel veel extra capaciteit gecreëerd, en we gaan nog extra plaatsen creëren tegen 2020-2021. Daarnaast vraag ik een extra gesloten centrum tegen volgende zomer. Een crisiscentrum, en daarmee ga ik vrijdag naar de regering. Ik hoop dat de partijen van de burgemeesters die kritiek uiten ook consequent zijn aan de regeringstafel en mijn voorstel steunen', zegt Francken. Hij wil niet zeggen waar het nieuwe centrum moet komen.