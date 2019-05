Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) pleit voor de oprichting van een taskforce veilige terugkeer. Die taskforce moet dan prioritair werk maken van het terugsturen van vluchtelingen die 'geen werk hebben en niet geïntegreerd zijn'.

Vroeger was België een van de weinige landen waar vluchtelingen bij hun erkenning onmiddellijk een permanente verblijfsvergunning kregen. De federale regering paste die regeling aan. Momenteel krijgen vluchtelingen eerst een tijdelijke verblijfsvergunning van vijf jaar. Als het van N-VA-lijsttrekker Theo Francken afhangt, moet er nu een geïntegreerde taskforce komen die werk maakt van veilige terugkeer. Volgens Francken is de veiligheidssituatie in bijvoorbeeld Afghanistan en Irak verbeterd en moet gekeken worden of een 'veilige terugkeer naar veilige gebieden' mogelijk is.

Hij pleit voor een taskforce waarin de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de politiediensten de krachten bundelen. Volgens Francken moet die geïntegreerde taskforce 'prioritair' werk maken van 'mensen die hier vier jaar zijn en die niet geïntegreerd zijn'. Vluchtelingen die na vier jaar geen werk hebben en zich niet integreren, moeten volgens Francken dus terug. 'Het zal geld kosten om daarvoor personeel aan te werven, maar een deel moet terug', aldus Francken.

Het verdere asiel- en migratiedebat tussen Francken en Van Grieken volgde grotendeels het gekende patroon. Van Grieken ziet bijvoorbeeld wel raakpunten met de visie en de uitspraken van Francken, maar vindt de resultaten van het beleid van N-VA onvoldoende. Francken countert de kritiek op dat beleid en bestempelt een aantal voorstellen van het Vlaams Belang (bv. immigratiestop) dan weer als onrealistisch.

Het debat ontspoorde wel toen het ging over een mogelijke samenwerking tussen Vlaams Belang en N-VA. Toen Van Grieken liet blijken dat hij zo'n samenwerking wel ziet zitten, begon Francken te verwijzen naar de banden tussen de Europese bondgenoten van Vlaams Belang, met name de Oostenrijkse FPÖ, en Moskou. Francken hekelt het 'gedweep' van radicaal-rechts met Poetin. Van Grieken reageerde scherp op die volgens hem 'valse beschuldigingen'. 'Hebt u daar enig bewijs van? Wat verwijt u mij eigenlijk? Wij hebben geen roebel gekregen en hebben geen enkele band met Rusland', aldus Van Grieken. 'Dat u dezelfde technieken gebruikt als links, als de PS, om ons én onze kiezers te diaboliseren en te framen, stelt mij echt teleur.'