Francken is 'een van de opties' om Vandeput te vervangen als defensieminister

Dat zegt N-VA-vicepremier Jan Jambon. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt de vervanging van Steven Vandeput 'in de komende weken rustig bekeken,' zo zei hij op Radio 1.

In de kranten wordt daarover al duchtig gespeculeerd. Onder meer de naam van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) duikt daarbij op. 'Theo is een man met veel kwaliteiten. Hij is één van de opties', zo zei Jambon. 'Maar we hebben nog tijd tot 1 januari', klonk het nog.

Een en ander zou natuurlijk betekenen dat er ook een nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie komt.