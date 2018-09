Francken in de verdediging over gesloten centra: 'Hij sluit gezinnen op maar laat criminelen lopen'

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken zijn beleid rond de opsluiting van gezinnen in illegaal verblijf verdedigd. Hij wil een oplossing voor het proceduremisbruik. Het eerste opgesloten gezin moest vrijgelaten worden omdat de maximale opsluitingstermijn van 28 dagen overschreden was door de vele juridische procedures.

Voor het eerst in tien jaar kan ons land gezinnen met kinderen opsluiten met het oog op hun repatriëring. Daarvoor zijn aan het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel speciale woonunits gebouwd. De eerste gezinnen zijn er intussen opgesloten.

De oppositie heeft felle kritiek op de maatregel, omdat ons land in het verleden is veroordeeld voor het opsluiten van gezinnen. Francken herhaalde echter dat opsluiten als ultieme stok achter de deur wel degelijk kan. Kritiek van oppositiepartijen of middenveldorganisaties die zeggen dat de betrokkenen te weinig begeleiding hebben gekregen rond vrijwillige terugkeer klopt volgens hen niet.

'Er zijn nu eenmaal mensen die niet terug willen. Coaching en begeleiding rond vrijwillige terugkeer hebben ze tot in den treure gehad. Ze willen gewoon niet terug', zei Francken. 'Die ontelbare organisaties mogen zo veel procedures starten als ze willen. We zullen die telkens winnen, want juridisch hebben ze geen poot om op te staan' zei Francken.

Het eerste gezin dat werd opgesloten, zat uiteindelijk de maximale termijn van 28 dagen vast zonder repatriëring. De advocaten van het gezin hadden in totaal 31 procedures opgestart.

Francken krijgt van groenen en socialisten forse kritiek omdat hij 'gezinnen opsluit maar criminelen laat lopen'. Afgelopen weekend raakte bekend dat mensen met een crimineel verleden in de gesloten centra vrijgelaten werden om plaats te maken voor opgepakte transmigranten. Francken verdedigde zich door te zeggen dat het gaat om mensen die hij (nog) niet naar hun land van herkomst kan terugsturen en die hun straf al uitgezeten hebben of vervroegd zijn vrijgekomen.

Die kwestie kwam in de commissie woensdag nog niet aan bod, maar wellicht donderdag tijdens de plenaire Kamer wel. In de marge zei Francken dat er onder die vrijgelaten mensen met een strafblad 'geen moordenaars of verkrachters' zitten, het zou in hoofdzaak gaan om mensen die voor diefstal of drughandel gekend stonden.