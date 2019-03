Francken gaat geen tweede maal naar hoorzitting in Kamer

Theo Francken (N-VA) is niet van plan zich opnieuw aan de tand te laten voelen tijdens de hoorzittingen over de uitreiking van humanitaire visa toen hij nog staatssecretaris was. Dat kondigt hij donderdag aan in een statement via de sociale media. 'Ik heb niets te verbergen', benadrukt Francken, 'maar ik ga niet opnieuw omdat dit gewoon gerekt wordt voor partijpolitieke redenen'.

Het dossier over de humanitaire visa kwam op de voorgrond nadat bleek dat het Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) ervan wordt verdacht dat hij Syrische christenen in ruil voor grof geld aan humanitaire visa hielp. Kucam was een van de tussenpersonen voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken om die visa te verlenen.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken besliste daarop hoorzittingen naar de praktijk te organiseren. Een maand geleden werd Francken daar al eens op uitgenodigd. 'Ik heb toen zeer uitgebreid en gedetailleerd op alle vragen geantwoord', zegt hij donderdag. 'Ik heb tot mijn teleurstelling moeten vaststellen dat men niet echt heeft geluisterd en dat iedereen zijn politiek proces al klaar had. Het ging niet over de inhoud'.

De commissie besliste echter Francken opnieuw uit te nodigen. Vorige week stelde zijn opvolgster Maggie De Block (Open Vld) immers de resultaten voor van het administratief onderzoek naar de praktijk. Maar op die uitnodiging gaat Francken dus niet in.