Theo Francken en Jan Jambon gaan samen de federale regeringsonderhandeling voeren voor N-VA.

. Dat zegt Francken in een interview met Het Nieuwsblad. In een reactie aan Belga nuanceert de entourage van Jambon. "De teams worden samengesteld op het moment dat er moet onderhandeld worden."

N-VA-voorzitter Bart De Wever leidt de gesprekken om tot een Vlaamse regering te komen, dus moeten er voor de federale onderhandeling andere mensen worden gezocht. "We moeten nu eerst afwachten wat de bedoeling is van de twee informateurs", is vrijdagavond te horen. "Afhankelijk van de agenda gaan we kijken hoe we de teams samenstellen."

N-VA zou nog geen concrete afspraak hebben met informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders.