De burgemeester van het West-Vlaamse Staden Francesco Vanderjeugd (Open VLD) ontkent formeel dat er sprake zou zijn van belangenvermenging of misbruik van voorkennis in lucratieve vastgoedprojecten.

Dat zegt Vanderjeugd in een schriftelijke mededeling, nadat er aantijgingen werden geuit als zou Vanderjeugd zijn functie misbruikt hebben om lucratieve vastgoedprojecten op te zetten in Staden. Het parket is intussen een onderzoek gestart naar belangenvermenging.

De bal ging vrijdag aan het rollen na een artikel in de Krant van West-Vlaanderen. Daarin wordt geschreven dat Vanderjeugd mogelijk vergunningen verleend zou hebben om zijn eigen grond te kunnen verkopen in het kader van een vastgoedproject. Er zou sprake zijn van belangenvermenging in twee vastgoedprojecten in de gemeente.

Extra gemeenteraad

Dat ontkent Vanderjeugd formeel in een mededeling via zijn advocaat. 'De burgemeester wenst zeer expliciet te ontkennen dat er sprake zou zijn van enige vorm van belangenvermenging of misbruik van voorkennis. Alle verkopen van zijn hand zijn gebeurd zonder enige opschortende voorwaarde tot het bekomen van een vergunning. Net om dergelijke situaties te vermijden werd het goed telkens verkocht zonder opschortende voorwaarde.'

Ook zegt de burgemeester geen voorkennis te hebben gehad in bepaalde vastgoeddossiers. Verder is Vanderjeugd naar eigen zeggen vragende partij dat Audit Vlaanderen een interne audit komt verrichten. Ook blijkt de burgemeester te overwegen om stappen te ondernemen. 'De burgemeester zal niet aarzelen om juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die zijn naam of persoon bewust in een verkeerd daglicht wenst te stellen, louter en alleen met het oogmerk om te schaden'.

Volgende week wordt in Staden een informele gemeenteraad samengeroepen om duidelijkheid te scheppen over de situatie.

Dat zegt Vanderjeugd in een schriftelijke mededeling, nadat er aantijgingen werden geuit als zou Vanderjeugd zijn functie misbruikt hebben om lucratieve vastgoedprojecten op te zetten in Staden. Het parket is intussen een onderzoek gestart naar belangenvermenging.De bal ging vrijdag aan het rollen na een artikel in de Krant van West-Vlaanderen. Daarin wordt geschreven dat Vanderjeugd mogelijk vergunningen verleend zou hebben om zijn eigen grond te kunnen verkopen in het kader van een vastgoedproject. Er zou sprake zijn van belangenvermenging in twee vastgoedprojecten in de gemeente. Dat ontkent Vanderjeugd formeel in een mededeling via zijn advocaat. 'De burgemeester wenst zeer expliciet te ontkennen dat er sprake zou zijn van enige vorm van belangenvermenging of misbruik van voorkennis. Alle verkopen van zijn hand zijn gebeurd zonder enige opschortende voorwaarde tot het bekomen van een vergunning. Net om dergelijke situaties te vermijden werd het goed telkens verkocht zonder opschortende voorwaarde.' Ook zegt de burgemeester geen voorkennis te hebben gehad in bepaalde vastgoeddossiers. Verder is Vanderjeugd naar eigen zeggen vragende partij dat Audit Vlaanderen een interne audit komt verrichten. Ook blijkt de burgemeester te overwegen om stappen te ondernemen. 'De burgemeester zal niet aarzelen om juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die zijn naam of persoon bewust in een verkeerd daglicht wenst te stellen, louter en alleen met het oogmerk om te schaden'. Volgende week wordt in Staden een informele gemeenteraad samengeroepen om duidelijkheid te scheppen over de situatie.