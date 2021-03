Ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zetten extra middelen in voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Dat laten ze weten naar aanleiding van de grootschalige actie tegen drugscriminaliteit van gisteren/dinsdag. Het gaat om investeringen die eerder al beslist waren, maar nu worden uitgerold.

Gisteren/dinsdag werden meer dan 1.600 politiemensen ingezet voor in totaal meer dan 200 huiszoekingen in het drugsmilieu. Het gaat om de grootste tussenkomst van politie en parket ooit in ons land.

Voor die grootschalige actie werd extra personeel voorzien bij het Antwerpse gerecht. Het Openbaar Ministerie en de zetel, vooral in Antwerpen, werden versterkt met 61 mensen, van wie er 56 al aan de slag zijn. Het gaat vooral om parketjuristen en administratief ondersteund personeel. Er ging ook 600.000 euro naar hoogtechnologisch materiaal, vooral voor de Federale Gerechtelijke Politie in Antwerpen en het federaal parket.

Daarnaast verhoogt Verlinden in de loop van de legislatuur het budget voor de politie, brengt ze in herinnering. De CD&V-minister gaf dat eerder al aan in haar beleidsverklaring. Het gaat om 50 miljoen euro extra voor dit jaar, een bedrag dat tegen 2024 oploopt tot 100 miljoen euro.

Dat geld gaat onder meer naar de versterking van de Federale Gerechtelijke Politie, waar eind vorig jaar al 450 interne vacatures geopend werden, waarvan 100 voor de FGP in Antwerpen. Daarnaast wordt nog gezocht naar 90 gespecialiseerde hoofdinspecteurs en minstens 50 gespecialiseerde burgerprofielen. De FGP krijgt ook nieuwe voertuigen en er wordt geïnvesteerd in digitalisering en IT-projecten.

Op vlak van Justitie gaan er extra middelen naar buitgerichte recherche, strafuitvoeringsonderzoeken en cybercriminaliteit. België stuurt ook een extra magistraat naar Eurojust, het Europees agentschap waarin de lidstaten samenwerken in de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad.

