De voorzitters van de partijen die deel uitmaken van de regering-Wilmès komen woensdag langs bij premier Sophie Wilmès. Op de agenda staat het scenario dat de socialistische partijvoorzitters naar voren schuiven voor de vorming van de volgende regering.

Zoals bekend schuiven sp.a-voorzitter Conner Rousseau en PS-voorzitter Paul Magnette een klassieke tripartite naar voren als basis voor de volgende regering. Die coalitie van socialisten, liberalen en christendemocraten komt in de Kamer aan 71 van de 150 zetels. Het is voor het socialistische duo nu aan de premier om een volgende stap te zetten, maar zij houdt de boot voorlopig af. Premier Wilmès kreeg maandag ook de primeur van het eindverslag.

De voorzitters van CD&V en Open VLD hullen zich sindsdien in stilzwijgen. Bij N-VA werd dinsdag richting CD&V gekeken. De Vlaamse christendemocraten houden al maanden de lijn aan dat een federale regering over een meerderheid moet beschikken in beide landsdelen, waardoor N-VA de facto aan boord moet.

