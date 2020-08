De liberalen van Open VLD en MR zijn bereid om verder te spreken over de vorming van een nieuwe federale regering en willen ook de zogenaamde 'bubbel van vijf' (N-VA, PS, SP.A, CD&V en cdH) aanvullen. Voorwaarde is wel dat de preformateurs duidelijkheid scheppen over de geplande coalitie.

Zaterdag om 15 uur brengen koninklijk opdrachthouders Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) verslag uit bij koning Filip. Vrijdag hadden Magnette en De Wever een bijkomend gesprek met de liberale partijen MR en Open VLD.

Ook met de groenen wordt nog gesproken. Volgens Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo zou dat tweede gesprek volgende week plaatsvinden. Zowel de liberale als de groene familie hadden eerder kritiek op de nota van de preformateurs. Voor Open VLD moest die bijvoorbeeld zowel op economisch als institutioneel vlak bijgestuurd worden. Volgens de groenen vormde de nota nog niet de basis 'voor een formule met ecologisten'. Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet noemde de nota zelfs 'de wachtkamer voor het confederalisme'.

Aan elkaar vastgeklikt

Welke richting wil het preformateursduo nu uit? De Wever en Magnette hadden vrijdagnamiddag alvast een nieuw gesprek met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. De liberale familie is naar verluidt bereid tot verdere inhoudelijke gesprekken, maar vraagt in ruil ook duidelijkheid van de preformateurs over welke formule men wil hanteren. Willen de preformateurs wel of niet verder met de liberalen of toch liever met de groenen? Of opteert men voor een minderheidskabinet? Zolang er daar geen duidelijkheid over is, wachten de liberalen af. Zodra de preformateurs duidelijk aangeven dat ze verder willen met MR en Open VLD, willen de liberalen aan tafel gaan zitten om over de inhoud te praten, is te horen. De vraag is dan wel in hoeverre de preformateurs bereid zullen zijn hun nota te herschrijven om rekening te houden met de liberale opmerkingen en eisen.

De liberalen herhalen alvast nog eens dat MR en Open VLD aan elkaar vastgeklikt blijven, ondanks de pogingen om de liberale as uit elkaar te spelen.

Ook voor Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo 'ligt de bal in het kamp van De Wever en Magnette'. Calvo herhaalde in Terzake dat de groenen wel bereid zijn om over de inhoud te praten, maar dat er dan wel 'veel aan de nota moet veranderen'. Zo is klimaat 'de grote afwezige' en is het communautaire pakket in de nota 'behoorlijk explosief'. De piste voor een minderheidsregering, wijst Groen af. 'Zo'n formule werkt niet. Er moet een volwaardige regering op de been worden gebracht die de ambitie heeft om door te werken. We hebben al een jaar verloren",'aldus Calvo.

