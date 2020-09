Het was de bedoeling dat ze al een piste voor een formateur zouden voorleggen, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau brengen vrijdag aan het einde van de voormiddag telefonisch verslag uit bij koning Filip over hun missie. Het was de bedoeling dat ze al een piste voor een formateur zouden voorleggen, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Fysieke vergaderingen tussen de onderhandelaars zijn pas terug mogelijk vanaf 18 september. Tot dan is de kans klein dat er grote knopen worden doorgehakt. De dynamiek van een fysieke vergadering is immers anders dan onderhandelen via videoverbinding.

Tegelijkertijd betekent het ook dat de 'deadline' van 17 september vervalt. Die dag loopt het vertrouwen af dat de minderheidsregering-Wilmès zes maanden geleden kreeg om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Tijdens een vergadering donderdagnamiddag kwamen de voorzitters van de zeven partijen overeen welke piste ze daarrond willen bewandelen. Indien de premier niet opnieuw het vertrouwen krijgt, gaat de regering opnieuw in lopende zaken. Het idee is de vertrouwensstemming twee weken uit te stellen, tot 1 oktober. Tijdens die periode loopt de isolatieperiode van de onderhandelaars af en zouden ze kunnen onderhandelen over een formateur, die dan de volgende premier zou kunnen worden.

In afwachting van dat akkoord zou de opdracht van de preformateurs nog worden verlengd tot 21 september. Het is formeel aan de koning om het licht op groen te zetten voor die piste. Hij heeft vrijdag een telefonische audiëntie met de preformateurs. Nadien volgt dan de officiële communicatie.

