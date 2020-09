De koning heeft PS-voorzitter Paul Magnette en Open Vld-vicepremier Alexander De Croo aangeduid als coformateur.

Ze brengen op 28 september verslag uit van hun missie. Dat meldt het Paleis woensdagavond na afloop van het onderhoud van de koning met preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau, waarop die hun eindverslag uitbrachten. 'Het vertrouwen is hersteld', luidde het bij de ex-preformateurs.

'Het maakt niet uit hoe vaak je valt, wat telt is hoe vaak je weer opstaat.' Rousseau vatte met deze beeldspraak het gevoelen samen van de voorbije dagen in de regeringsvorming, of misschien zelfs van de afgelopen vijftien maanden. 'We kunnen nu eindelijk de volgende stap zetten.'

Sinds vorig weekend waren de slaagkansen van de Vivaldi-coalitie met liberalen, socialisten, groenen en CD&V immers fors geslonken. Aanleiding was een interview waarin MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was teruggekomen op een aantal gemaakte afspraken. Sp.a wilde in eerste instantie niet meer rond de tafel zitten met de MR. Na een onderhoud met de koning maandagavond luidde het bij sp.a-voorzitter Rousseau dat Bouchez met een sterk signaal moest komen om het vertrouwen te herstellen.

Hersteld vertrouwen

'De laatste dagen waren heel moeilijk. Het beeld van de politiek was opnieuw niet positief. Maar we hebben hard gewerkt om het vertrouwen te herstellen', gaf Open Vld-voorzitter Lachaert aan. Woensdag bleek dan dat Bouchez zich akkoord verklaarde met de contouren die Rousseau en Lachaert hadden opgesteld van wat de volgende regering zeker zal doen. Dat was meteen het signaal dat Rousseau nodig had om door te zetten met de Vivaldi-coalitie. 'We hebben belangrijke punten afgesproken", aldus Lachaert. 'Evenwichten waar niemand aan tornt.'

De volgende stap was dus de aanduiding van PS-voorzitter Magnette en Open Vld-vicepremier De Croo tot coformateurs. Zij moeten de laatste rechte lijn van de onderhandelingen dus in goede banen leiden. Dat het Paleis twee namen naar voren schuift, betekent wel dat de naam van de volgende premier nog niet bekend is, want dat is doorgaans de formateur. 'Zij waren al betrokken bij de oefening en kunnen snel de oefening voortzetten', benadrukte Lachaert. Die knoop zal dus in de loop van de komende dagen moeten worden doorgehakt.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat er op 1 oktober een nieuwe regering zou zijn. Door de onderbreking in de onderhandelingen wordt die timing wel heel krap. In elk geval worden De Croo en Magnette volgende maandag alweer op het Paleis verwacht.

Nood aan een stabiele regering

In een gezamenlijke mededeling benadrukken de coformateurs dat ons land nood heeft aan een stabiele en slagkrachtige federale regering, die niet alleen de grootste naoorlogse crisis overwint, maar ons land ook klaarmaakt voor de toekomst. 'We zullen ons de volgende dagen intensief inzetten, samen met de zeven onderhandelende partijen, om ons land eindelijk die slagkrachtige en stabiele federale regering te geven. Een uitweg uit de crisis. Een weg vooruit.'

Ze wijzen er daarbij op dat heel wat mensen op zoek zij naar houvast en naar politieke verantwoordelijken die respect opbrengen, vertrouwen geven en oplossing zoeken. 'Naar leiderschap dat erin slaagt zorgen weg te nemen, perspectief te bieden en te beschermen op moeilijke momenten. Zeven onderhandelende partijen hebben zich geëngageerd om hun schouders te zetten onder een project voor een zorgzaam land waar we niemand achterlaten, een sterke economie waar iedereen een eerlijke kans krijgt en een duurzame samenleving die de klimaatcrisis aanpakt. Een België met een open blik op de wereld en een sterke stem in Europa', luidt het.