CD&V-voorzitter Joachim Coens wil vandaag nog een gesprek met zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez om het vertrouwen te herstellen na de spanningen rond het voorstel om de abortuswetgeving te versoepelen.

Pas dan kan verder gewerkt worden aan de vorming van een nieuwe regering. De volgende stap daarin is een gesprek met SP.A-voorzitter Conner Rousseau, dat normaal gezien vrijdag had moeten plaatsvinden. Dat heeft Coens gezegd in De Ochtend.

Donderdag dreigde Joachim Coens ermee om de pogingen die hij samen met de liberale partijvoorzitters onderneemt om een regering te vormen op te blazen als de Kamer de versoepeling van de arbortuswet zou goedkeuren. Daarbij leek zijn MR-collega Bouchez kop van jut omdat hij zijn fractiegenoten toestond om naar hun eigen geweten te stemmen. De zaak raakte ontmijnd door het advies van de Raad van State te vragen over een aantal amendementen van CD&V en N-VA. 'Het is spijtig dat we deze noodgreep hebben moeten gebruiken, maar dit dossier is te belangrijk voor ons', aldus Coens.

CD&V wil dat het abortusdossier op de regeringstafel komt, zo herhaalde Joachim Coens vrijdag. Hij wees erop dat zijn partij dat al maanden zegt. Voor hem is er overleg nodig met zijn liberale collega's over de prioriteiten van hun werkzaamheden en om het vertrouwen te herstellen.

Vertrouwen

'We zitten in een globale economische crisis en de socio-economische relance is daarbij het allerbelangrijkste. We mogen dit niet laten doorkruisen door gevoelige kwesties', verklaarde de CD&V-voorzitter. 'Ik denk niet dat de urgentie voor het dossier (de abortuskwestie, nvdr.) zo hoog ligt', voegde hij eraan toe.

Voor Coens moet de kwestie geen invloed hebben op de formatie, indien het vertrouwen tussen de drie partijvoorzitters hersteld geraakt. Zolang dat niet het geval is, liggen de werkzaamheden stil en gaat het voor vrijdag geplande gesprek met SP.A-voorzitter Conner Rousseau niet door.

