CD&V-voorzitter Joachim Coens nuanceert de sleutelpositie van zijn partij in de onderhandelingen voor een nieuwe federale regering.

CD&V-voorzitter Joachim Coens (CD&V) vindt de focus op een mogelijke koerswijziging van zijn partij in de stokkende federale formatie 'sterk overdreven'. Dat zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1. 'Dat niemand de Franstalige zijde bevraagt, maar alle ogen op ons gericht zijn, begrijp ik niet goed.'

De christendemocraten stuurden de leden afgelopen weekend een enquête op. De partij wilde onder meer weten welke richting ze uit moet in de stokkende federale onderhandelingen: Moet CD&V blijven hameren op een regering met Vlaamse meerderheid en dus vasthouden aan de N-VA? En als dat niet lukt, moet de partij dan meewerken aan een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen en groenen, kiezen voor de oppositie of pleiten voor nieuwe verkiezingen?

Over de resultaten van de enquête wilde voorzitter Joachim Coens in De Ochtend nog niets kwijt. Die houdt hij voor het partijbureau straks om 11.30 uur.

Maar Coens wil de sleutelpositie van zijn partij in de onderhandelingen wel nuanceren. 'Sinds de verkiezingen is het voor gelijk welke informateur moeilijk geweest om partijen rond de tafel te krijgen. Dat heeft vooral te maken met weigeringen aan Franstalige kant, onder meer bij Ecolo', zei hij. 'De focus op ons om koers te wijzigen lijkt mij dus sterk overdreven. Dat niemand de Franstalige zijde daarover bevraagt maar alles op ons gericht is, dat begrijp ik niet goed.'

Eerder op de ochtend bracht Coens die boodschap ook al op de RTBF. Dat de regering-Michel geen meerderheid aan Franstalige kant had, heeft 'een slecht gevoel bezorgd aan de Franstaligen', zei hij daar. 'Ik voel dat dat niet goed gelopen is voor hen. We moeten vermijden dat dat zich herhaalt', klonk het.

Intussen blijft Coens pleiten voor een afspiegelingscoalitie, waarin de gewestelijke regeringen het voortouw nemen om samen een federale ploeg op poten te zetten. Gisteren/zondag brak N-VA-voorzitter Bart De Wever daar al een lans voor. 'Wij zoeken uitwegen, het lijkt me belangrijk die te poneren en suggesties te doen. Maar het is aan de informateurs om te kijken welke stappen gezet kunnen worden en hoe ze rapporteren aan het staatshoofd', dixit Coens. 'Ik heb daar alle vertrouwen in.'

Koninklijk opdrachthouders Sabine Laruelle en Patrick Dewael trekken straks om 16 uur naar het Paleis. De voorzitters van Kamer en Senaat hebben de voorbije weken geprobeerd om de paars-groene partijen, aangevuld met de christendemocraten, rond de tafel te krijgen om formatiegesprekken op te starten.

