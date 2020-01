CD&V-vicepremier Koen Geens is vrijdagavond omstreeks 19.30 uur aangekomen op het paleis, kort nadat de koning een einde maakte aan de informateursopdracht van Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR).

Het lijkt er dus op dat de koning van plan is om Geens het veld in te sturen in de zoektocht naar een federale regering.

Grote verrassing vrijdagavond, toen het paleis plots liet weten dat informateurs Coens en Bouchez op audiëntie kwamen. Een half uurtje later volgde het bericht dat hun opdracht voorbij is. En dat is opvallend, want normaal zouden zij pas op dinsdag 4 februari hun eindverslag aan de koning voorleggen.

Korte tijd later arriveerde CD&V'er Geens, die voor de christendemocraten de federale onderhandelingen heeft geleid.

De voorbije weken en maanden toonden zij zich steeds erg weigerachtig tegenover een nieuwe regering zonder N-VA. Pogingen tot een paarsgele piste met PS en N-VA draaiden tot nu toe echter steeds op niets uit.

Of een mogelijke koninklijke opdracht voor Geens andere perspectieven opent, valt af te wachten.

Coens en Bouchez kunnen zich intussen opnieuw op hun eigen partij focussen. Allebei zijn ze nog maar net voorzitter, respectievelijk van CD&V en MR. Maar sinds 10 december waren ze als informateurs vooral bezig met het verkennen van verschillende pistes. Een opdracht die afgelopen dinsdag onverwacht nogmaals verlengd werd, maar die vrijdagavond dus even onverwacht weer afliep.

