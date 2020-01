Informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) hebben vrijdag op de hoofdzetel van CD&V achtereenvolgens gepraat met N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette. Maandag trekken ze naar het Paleis om er verslag uit te brengen van hun opdracht. Dit weekend zal er dus wellicht meer duidelijkheid moeten komen over welke richting de regeringsformatie nadien uitgaat.

Over de gesprekken van vrijdag viel weinig te vernemen. Het is nog onduidelijk wat er dit weekend te gebeuren valt. De informateurs zullen ongetwijfeld nog aan hun eindverslag sleutelen en wellicht nog gesprekken voeren. In welke constellatie - bilaterales of ruimer - valt af te wachten. Gek veel manoeuvreerruimte is er niet.

De inhoud van de nota die donderdag uitlekte, heeft niet meteen duidelijkheid gebracht over de richting die de formatie uitgaat. Meteen na de kerstvakantie leek het er op dat de informateurs op een paarsgroene coalitie afstevenden, aangevuld met CD&V. Die piste - in Franstalig België herdoopt tot de Vivaldi-coalitie - leek niet onlogisch. De PS heeft immers al meermaals duidelijk gemaakt dat ze niet in zee wil gaan met N-VA.

Paarsgeel?

Uit de lekken bleek echter dat de nota een pak minder links kleurt dan de nota die Magnette als informateur had geschreven. Dat mag geen verrassing heten, vermits de voorzitters van CD&V en MR de pen vasthielden. Het was dan ook logisch dat die nota beter in de smaak viel bij N-VA en Open VLD.

Bij een deel van de linkerzijde waren de reacties kritischer, al werd hier en daar ook benadrukt dat het niet om een definitieve versie gaat en dat 'over alles kan worden onderhandeld'. Bovendien viel op dat CD&V-vicepremier Koen Geens vrijdag liet verstaan dat zijn partij een regering blijft verkiezen met N-VA aan boord. De timing van de uitspraken viel op, al is dat het standpunt dat de christendemocraten al sinds 26 mei aanhouden.

Informateur Bouchez heeft zondag een partijcongres op de agenda staan, N-VA houdt zaterdagavond zijn nieuwjaarsreceptie en ook het CDH komt zaterdag bijeen.

