Formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette zullen zo spoedig mogelijk het eindverslag van hun opdracht overmaken aan de koning. Dat meldt het Paleis maandagavond na de audiëntie van het duo bij het staatshoofd. Het duo blijft dus aan zet om de onderhandelingen tussen de Vivaldi-partijen verder te leiden.

Nadat de onderhandelaars van liberalen, socialisten, groenen en CD&V zondagnacht zonder akkoord uiteen waren gegaan, was de (ambitieuze) verwachting dat ze in de loop van de dag naar een akkoord zouden werken alvorens Magnette en De Croo naar het Paleis zouden trekken. Met dien verstande dat dan nadien nog de discussie zou aanvatten over de casting binnen de nieuwe bewindsploeg, en dan vooral over het premierschap.

Ondertussen is die timing achterhaald. De plenaire discussie over de begroting moest maandagavond nog beginnen. De onderhandelaars bogen zich in de loop van de dag nog over andere thema's.

Het valt moeilijk te voorspellen of de onderhandelaars in de loop van de nacht een akkoord zullen bereiken, al worden daar hier en daar wel vraagtekens bij geplaatst. De begroting is het sluitstuk van het regeerakkoord. De cijfers zijn immers met zowat alles verbonden, bijvoorbeeld ook met de discussie over de invoering van een pensioen van 1.500 euro per maand.

En mochten de zeven partijen de begrotingsdiscussie afkloppen, dan moeten ze zich nadien nog over alle teksten en akkoorden buigen alvorens het licht definitief op groen gaat. Afwachten dus of er tegen het ochtendgloren witte rook uit de schouw van het Egmontpaleis komt. (Belga)

