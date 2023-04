Onderzoek legt fraude binnen wapenproducent FN Herstal bloot: ‘Complex systeem’

Een onafhankelijke forensische audit bevestigt de vermoedens van fraude door een ex-werknemer bij wapenproducent FN Herstal. Die fraude kwam in januari 2023 aan het licht. Verder heeft de audit volgens het bedrijf geen andere sporen van fraude vastgesteld.

In januari kwam aan het licht dat een ex-medewerker van de aankoopdienst van FN Herstal jarenlang miljoenen euro zou hebben verduisterd. De malversaties kwamen aan het licht na een interne audit.

De directie van FN besliste een onafhankelijke forensische audit te laten uitvoeren. Die audit is nu klaar en bevestigt de eerdere vermoedens over een ‘complex frauduleus systeem’ dat werd opgezet door de ex-werknemer. Tegelijk heeft een analyse van steekproeven ‘geen andere fraude aan het licht gebracht anders dan het systeem dat FN Herstal in januari 2023 heeft ontdekt’, zo luidt het in een mededeling van FN.

De forensische analyse suggereert wel een aantal aanbevelingen ‘die moeten bijdragen tot een relevante en nuttige versterking van het beleid dat het management heeft gevoerd op het vlak van governance en interne controle’, zo stelt het bedrijf. De wapenproducent stelt dat het een actieplan heeft opgesteld om de aanbevelingen om te zetten. Dat plan moet uitgevoerd worden door het nieuwe hoofd van de afdeling interne audit die onder leiding staat van de raad van bestuur en het directiecomité.

Er worden volgens FN ook gespecialiseerde werkgroepen opgericht ‘om het proces van duurzame versterking van het beleid en de controle binnen het bedrijf te versnellen’. Het bedrijf wil voorlopig geen verdere commentaar geven ‘om zijn vertrouwelijkheidsverplichtingen en de geheimhouding van het lopende onderzoek te bewaren’.

FN Herstal heeft zich burgerlijke partij gesteld in de rechtszaak rond de mogelijke verduistering door de ex-werknemer.