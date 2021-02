Nieuwe wooneisen vragen nieuwe woonvormen. Kleiner wonen, met het oog op gezelschap, of met energie voor de hele straat: deze woonconcepten zijn de toekomst.

Cohousen: waar apart ook altijd samen is

Sinds het moment dat 'bubbel' synoniem werd voor 'thuis', populairder dan ooit: cohousen. Nestverlaters scharen zich onder één dak met gelijkgezinden en delen keuken, woon- en badkamer en tuin, maar hebben elk een eigen slaapruimte. Op grotere schaal, en vaker bewoond door gezinnen, zijn er cohousingprojecten. Ook daar staat het gemeenschapsgevoel centraal, maar elke bewoner heeft er zijn eigen huis met privéruimtes. Wat de bewoners delen zijn een tuin, vergaderplek of ontspanningszaal, net als boodschappen, tuingereedschap en/of babysitdiensten. De ideale uitvalsbasis om je (ver)bouwwerken op te volgen, maar ook in trek als permanente woning, zijn containers of geboxte huizen. Elke ruimte is flexibel en pas je met minimale inspanningen aan als je woonbehoeftes (bijvoorbeeld gezinsuitbreiding) veranderen. Aan een modulaire woning voeg je een extra woonunit toe zonder de verbouwstress erbij te nemen - de fabrikant produceert de container en levert hem afgewerkt af. Bouwstijl, inrichting en gebruikte technieken kies je zelf. Later kan je de overbodige ruimte doorverkopen, of herbestemmen, bijvoorbeeld als zorgunit voor hulpbehoevende (schoon)ouders. Huishoudens met gemeenschappelijk elektrische auto's, zonnepanelen op het dak of een warmtepomp kunnen niet altijd een beroep doen op een traditioneel elektriciteitsnetwerk. Een buurtbatterij geeft de overdag geproduceerde energie 's avonds weer vrij aan de groene bewoners van de wijk. De eerste buurtbatterij bevindt zich momenteel in Heverlee, maar hier liggen mogelijkheden voor heel wat wijken in België. Een flexwoning is even flexibel als een container, maar de woonoppervlakte blijft altijd hetzelfde. Flexibel wonen richt zich op levenslang op dezelfde plek wonen, los van gezinssamenstelling of beperkingen.Onmisbaar zijn schuifbare wanden, brede doorgangen, weinig niveauverschillen, naar buiten draaiende deuren en de integratie van hulpbehoevendheid (bijvoorbeeld rolstoelgebruik). Een keuken is daarom idealiter in een U- of L-vorm opgebouwd, wasbakken in de badkamer en stopcontacten vind je op handhoogte. Gestippeld over een heel flatgebouw wonen ouderen elk in hun eigen appartement, al dan niet met jongere bewoners naast de deur. Samen bezitten of huren senioren ook één extra appartement. Dat fungeert als ontmoetingsplek, het is de plaats waar ouderen samen koken, kaarten of tv-kijken en ze kan dienstdoen als uitvalsbasis voor thuisverpleging.De bewoners delen de kosten voor de gemeenschapsruimte, maar kunnen op elk moment in of uit het project stappen en toch de eigen woning behouden.