De economische heropleving vertaalt zich in een spectaculaire stijging van de fiscale ontvangsten in de eerste vier maanden van dit jaar. Die vallen niet alleen hoger uit dan die in dezelfde periode van vorig jaar, maar zelfs dan die in dezelfde periode in 2019. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

De Nationale Bank maakte maandag bekend dat de Belgische economie sneller opveert dan verwacht. Dat dat leidt tot een toe­name van de belastinginkomsten voor de staat hoeft niet te verbazen. Van januari tot en met april inde de fiscus 41 miljard euro aan belas­tingen, 45 procent meer dan de 28,3 miljard in de eerste vier maanden van 2020.

'De explosieve groei is het logische gevolg van de dras­tische terugval door het stilvallen van de economie en het openbare leven in 2020. (...) In tweede instantie heeft het te maken met de sterker aantrekkende economie', zegt Francis Adyns van de federale overheidsdienst Financiën.

Veel opvallender is dat de fiscus ook meer belastingontvangsten inde dan in de eerste vier maanden van 2019, toen pandemieën alleen in films en tv-series bestonden. Uit de cijfers blijkt het om een toename van 3,3 miljard euro te gaan, al hoort daar een kanttekening bij. 2,3 miljard euro moet van die cijfers afgetrokken worden omdat de decembervoorschotten van de btw pas in januari 2021 zijn betaald.

'De enige mogelijke verk­laring is dat de onderliggende economische groei substantieel is. Andere vertekeningen (...) zijn er niet. De inkomsten die in de eerste twee kwar­talen van 2020 niet zijn binnen­gekomen, zijn in de laatste twee kwartalen gerecupereerd', aldus Adyns.

De Nationale Bank maakte maandag bekend dat de Belgische economie sneller opveert dan verwacht. Dat dat leidt tot een toe­name van de belastinginkomsten voor de staat hoeft niet te verbazen. Van januari tot en met april inde de fiscus 41 miljard euro aan belas­tingen, 45 procent meer dan de 28,3 miljard in de eerste vier maanden van 2020. 'De explosieve groei is het logische gevolg van de dras­tische terugval door het stilvallen van de economie en het openbare leven in 2020. (...) In tweede instantie heeft het te maken met de sterker aantrekkende economie', zegt Francis Adyns van de federale overheidsdienst Financiën. Veel opvallender is dat de fiscus ook meer belastingontvangsten inde dan in de eerste vier maanden van 2019, toen pandemieën alleen in films en tv-series bestonden. Uit de cijfers blijkt het om een toename van 3,3 miljard euro te gaan, al hoort daar een kanttekening bij. 2,3 miljard euro moet van die cijfers afgetrokken worden omdat de decembervoorschotten van de btw pas in januari 2021 zijn betaald. 'De enige mogelijke verk­laring is dat de onderliggende economische groei substantieel is. Andere vertekeningen (...) zijn er niet. De inkomsten die in de eerste twee kwar­talen van 2020 niet zijn binnen­gekomen, zijn in de laatste twee kwartalen gerecupereerd', aldus Adyns.