Na het federaal parket is nu ook de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek gestart naar hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen die jaren meedraaiden in een duister geldcircuit rond de Belgische prins Henri de Croÿ. Dat schrijft De Tijd vrijdag.

Via het netwerk van de prins konden Belgische klanten miljoenen verbergen op geheime bankrekeningen in schuiloorden als de Verenigde Arabische Emiraten, de Bahama's en Puerto Rico. Alles werd geregeld door een internationaal netwerk van stromannen dat de prins inschakelde.

De Belgische klanten konden hier genieten van hun verborgen fortuin, via geheime afspraken met geldkoeriers die stapels bankbiljetten brachten naar Brussel en Genève.

De krant kreeg midden vorig jaar ruim 3.100 gelekte documenten die aantoonden hoe de prins en zijn medewerkers zeker een 50-tal Belgen hielpen om tot 13 miljoen euro per persoon verborgen te houden. De gelekte data gingen over de periode 2002 tot eind 2018, en waren zo'n 2,2 gigabyte groot.

Maar volgens welingelichte bronnen heeft de BBI nu liefst 128 gigabyte aan gelekte gegevens gekregen van het federaal parket, dat de data kreeg van het Franse gerecht. De onderzoeken van de fiscus en het gerecht kunnen dus nog veel meer Belgen en Belgische bedrijven ontmaskeren als klanten van de prins.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) bevestigt dat analisten van de BBI de gelekte data over het netwerk van de prins sinds kort doorploegen om dossiers op te stellen over alle belastingplichtigen die erin opduiken.

